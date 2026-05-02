Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 32 puanla 13. sırada yer alan Union Berlin, 31 puanlı en yakın takipçisi Köln ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattının sadece birkaç basamak üzerinde yer alan iki ekip için de bu maç, ligde kalış biletini cebine koyma yolunda hayati bir öneme sahip. Son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Union Berlin, taraftar desteğiyle bu kötü seriyi bitirmek isterken; son 6 maçının sadece birini kaybeden Köln, deplasmanda rakibini geçerek nefes almak istiyor. Peki, Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:59
Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Stadion Alte Försterei, Bundesliga'nın en gerilimli 90 dakikalarından birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Union Berlin, geçtiğimiz hafta RB Leipzig deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönerek düşme korkusunu ensesinde hissetmeye başladı. Teknik direktör Marie-Louise Eta yönetimindeki Berlin ekibi, fiziksel güce dayalı oyunuyla Köln'ü bozguna uğratıp ligin bitimine 2 hafta kala güvenli bölgeye demir atmayı hedefliyor. Konuk ekip tarafında ise umutlar tazelenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta lider Bayer Leverkusen'e karşı iyi direnmesine rağmen 2-1 kaybeden Köln, son haftalardaki dirençli futboluyla dikkat çekiyor. 31 puanla 14. sırada bulunan ve Union Berlin'i geçme şansı yakalayan Köln, deplasmanda kontrollü bir oyunu tercih edip kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. İşte Union Berlin-Köln maçının detayları!

Union Berlin-Köln MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Union Berlin-Köln randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Union Berlin-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Stuttgart maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Union Berlin-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Klaus; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Schäafer, Burke; Ilic

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Ozakacar, Castro-Montes; Maina, Krauss, Martel, Kaminski; Bulter, El Mala

