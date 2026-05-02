Galatasaray'a Lukaku müjdesi! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u deplasmanda mağlup ederse en yakın takipçilerinin aldığı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu edecek. Sarı-kırmızılı camia heyecanla 26. şampiyonluğa kavuşmayı beklerken transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanlardan Cimbom'a Romelu Lukaku için müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:46
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse forvet transferi...
Sezon sonunda Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırması beklenen Aslan, aradığı forveti İtalya'da buldu.
LUKAKU TAKİBİ
Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'nun durumunu yakından takip ediyor.
MILAN'A TRANSFERİ ZOR
Haberde Milan'ın da Belçikalı forveti istediği ancak Lukaku'nun 8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle transferin zor olduğu belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER VAR AMA...
Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan talipler olduğu fakat oyuncunun kariyerini Arabistan'da sürdürmeye temkinli yaklaştığı aktarıldı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE İSTİYORDU
32 yaşındaki futbolcunun adı son günlerde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.
Romelu Lukaku, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
