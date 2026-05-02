Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta rota Riccardo Orsolini!

Beşiktaş'ta rota Riccardo Orsolini!

Kanat transferi doğrultusunda yönünü İtalya'ya çeviren Beşiktaş, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini için harekete geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 12:08
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Beşiktaş'ta rota Riccardo Orsolini!

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda özellikle kanat hattına yapacağı takviyelere odaklandı. Siyah-beyazlıların radarına giren son isim ise Riccardo Orsolini oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Bologna'nın 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Orsolini'nin durumunu yakından takip ediyor.

Dolmabahçe ekibinin 3 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Bologna-Cagliari maçına gözlemci göndermesi ve oluşturulacak rapor doğrultusunda harekete geçmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun Serie A ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor ve kontrat yenileme görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilemediği aktarılıyor. Orsolini'nin kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CANLI | İran'da savaş bitti mi? Beyaz Saray'dan Kongre'ye mektup: Trump ek süre istemedi
