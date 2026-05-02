Beşiktaş'ta rota Riccardo Orsolini!

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda özellikle kanat hattına yapacağı takviyelere odaklandı. Siyah-beyazlıların radarına giren son isim ise Riccardo Orsolini oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Bologna'nın 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Orsolini'nin durumunu yakından takip ediyor.

Dolmabahçe ekibinin 3 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Bologna-Cagliari maçına gözlemci göndermesi ve oluşturulacak rapor doğrultusunda harekete geçmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun Serie A ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor ve kontrat yenileme görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilemediği aktarılıyor. Orsolini'nin kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.

