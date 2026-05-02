CANLI İZLE | Hoffenheim-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hoffenheim-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun en heyecan verici haftalarından biri yaşanırken, PreZero Arena'da dördüncülük savaşı veren iki formda ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Hoffenheim, geçtiğimiz hafta deplasmanda Hamburg'u 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve moral depoladı. Christian Ilzer'in öğrencileri, özellikle iç sahadaki hücum gücüyle dikkat çekiyor. Konuk ekip tarafında ise hafif bir durgunluk hakim. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen ile sahasında 1-1 berabere kalarak kritik puanlar kaybeden Stuttgart, averajla korudukları 4. sıradaki yerini kaptırmak istemiyor. Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, sezon boyunca sergilediği göze hoş gelen futbolu bu deplasmana da taşımak niyetinde. İşte Hoffenheim-Stuttgart maçının detayları!

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Hoffenheim-Stuttgart randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Stuttgart maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Kabak, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Toure; Kramaric; Lemperle, Asllani

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Tomas