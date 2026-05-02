Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Hoffenheim-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga’da 57 puanla 5. sırada yer alan Hoffenheim, aynı puandaki rakibi Stuttgart’ı konuk ediyor. Kazanan tarafın Şampiyonlar Ligi potasında dev bir adım atacağı bu kritik randevuda, her iki ekip de ligin bitimine 3 hafta kala hata yapmak istemiyor. Sezonun ilk yarısındaki mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, bu kez ProZero'da gollerin konuşması bekleniyor. Peki, Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 11:38
Almanya'da sezonun en heyecan verici haftalarından biri yaşanırken, PreZero Arena'da dördüncülük savaşı veren iki formda ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Hoffenheim, geçtiğimiz hafta deplasmanda Hamburg'u 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve moral depoladı. Christian Ilzer'in öğrencileri, özellikle iç sahadaki hücum gücüyle dikkat çekiyor. Konuk ekip tarafında ise hafif bir durgunluk hakim. Geçtiğimiz hafta Werder Bremen ile sahasında 1-1 berabere kalarak kritik puanlar kaybeden Stuttgart, averajla korudukları 4. sıradaki yerini kaptırmak istemiyor. Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, sezon boyunca sergilediği göze hoş gelen futbolu bu deplasmana da taşımak niyetinde. İşte Hoffenheim-Stuttgart maçının detayları!

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Hoffenheim-Stuttgart randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Stuttgart maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Kabak, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Toure; Kramaric; Lemperle, Asllani

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Tomas

G.Saray'a Lukaku müjdesi!
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
CANLI | İran'da savaş bitti mi? Beyaz Saray'dan Kongre'ye mektup: Trump ek süre istemedi
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek!
Maçın ardından o isme flaş eleştiri!
Osasuna-Barcelona maç bilgileri! Osasuna-Barcelona maç bilgileri! 11:10
Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:01
Şengün'ün "double double" performansı yetmedi Şengün'ün "double double" performansı yetmedi 10:57
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! 10:53
Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! 10:43
G.Saray'a Lukaku müjdesi! G.Saray'a Lukaku müjdesi! 10:41
Daha Eski
Villarreal-Levante maç bilgileri! Villarreal-Levante maç bilgileri! 10:34
Bodrum FK-Sarıyer maçı detayları! Bodrum FK-Sarıyer maçı detayları! 10:09
Çorum FK-Erzurumspor FK maçı yayın kanalı! Çorum FK-Erzurumspor FK maçı yayın kanalı! 10:01
Buruk'tan rehavet uyarısı! Buruk'tan rehavet uyarısı! 09:52
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek! F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek! 09:39
Trabzonspor-Göztepe maçından son notlar! Trabzonspor-Göztepe maçından son notlar! 09:30