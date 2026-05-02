Samsunspor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesi an meselesi! Galatasaray, 74 puanla girdiği 32. haftada, Samsunspor'un konuğu oluyor. Bu maçtan galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Aslan, üst üste 4. şampiyonluğu için nefesini tuttu. Mağlubiyet halinde ise; şampiyonluk bir hafta sarkacak. Ancak Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması halinde Fenerbahçe de evinde Başakşehir'e takılırsa sarı-kırmızılılar, yine kupanın sahibi olacak. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftada Okan Buruk'un ekibi, 3 eksikle sahaya çıkacak. Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla sakatlık nedeniyle süre alamazken Uğurcan Çakır ise kart cezalısı. Ev sahibi Samsunspor tarafında ise hedef, ligin en formda takımlarından birine karşı iç saha avantajını kullanmak. 45 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon özellikle büyük takımlara karşı sergilediği dirençle dikkat çekti. Heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu. İşte Samsunspor-Galatasaray maçından son notlar!

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 32. hafta kapsamındaki Samsunspor-Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk düğümünü çözecek kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Samsunpor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Y.Emre, Tavsan, Holse, M'madji, Coulibaly

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sane, Osimhen

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 32. Hafta ⚽ Samsunspor 📆 02.05.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı 📲 #SAMvGS pic.twitter.com/yCLCZGTYCs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 1, 2026

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Reşat Onur Coşkunses'i görevlendirdi. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Mücadelenin VAR hakemliğini Sarper Barış Saka yapacak. AVAR koltuğunda ise Mehmet Kısal oturacak.

BARIŞ ALPER SINIRDA

G.Saray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

UĞURCAN CEZALI

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma düşen kaleci Uğurcan, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Eldivenler, Günay'da olacak.

OSİMHEN'İN BOŞU YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bugünkü müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

EN ÇOK ATAN EN İYİ SAVUNAN

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım unvanının da sahibi.