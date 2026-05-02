Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 64 puanla 5. sırada yer alan ve Play-Off oynamayı garantileyen Sipay Bodrum FK, sezonun son maçında 49 puanla 13. basamakta bulunan SMS Grup Sarıyer ile karşılaşıyor. Bodrum ekibi, taraftarı önünde kazanarak Play-Off eşleşmeleri öncesi moral depolamak ve ligi mümkün olan en üst sırada bitirmek istiyor. Alt sıralardan uzaklaşarak nefes alan konuk ekip Sarıyer ise zorlu deplasmanda prestij peşinde. Peki, Bodrum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:10
Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 normal sezonu bugün oynanacak maçlarla noktalanıyor. Ev sahibi Sipay Bodrum FK, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da Play-Off potasının en iddialı takımlarından biri olmayı başardı. 64 puanla girdiği son haftada, Play-Off eşleşmelerinde saha avantajı elde edebilmek için galibiyete odaklanan yeşil-beyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nın eşsiz atmosferinde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki ekip, özellikle savunma disipliniyle öne çıktığı bu sezonda kapanışı zaferle yapmayı hedefliyor. Konuk ekip SMS Grup Sarıyer cephesinde ise ligde kalmanın verdiği rahatlık hakim. Sezon boyunca düşme hattıyla yakın temas halinde olan ancak son haftalarda topladığı puanlarla 49 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, 13. sırada yer alarak ligdeki yerini korumayı başardı. İşte Sipay Bodrum FK- SMS Grup Sarıyer maçının detayları!

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in son haftasındaki Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer MAÇI HANGİ KANALDA?

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer MAÇI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

G.Saray'a Lukaku müjdesi!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Türkiye'nin cinsiyetsizleştirme ile mücadele planı: Medya ve dijital mecralar denetlenecek | 2026-2035 Aile ve Nüfus Genelgesi
F.Bahçe'yi endişelendiren gerçek!
Maçın ardından o isme flaş eleştiri!
