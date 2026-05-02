Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'de hafta içi yaşanan teknik direktör ayrılığı ve olağanüstü kongre süreci, kulüpteki tansiyonu zirveye taşıdı. 31 maçta topladığı 67 puanla zirve yarışında geriye düşen sarı-lacivertliler, ligin kalanında ikincilik koltuğunu sağlama almayı hedefliyor. Kadrosunda Ederson, Guendouzi ve Mert Müldür gibi 7 kritik eksik bulunan Fenerbahçe, Talisca ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlarının liderliğinde moral bulmak istiyor. Chobani Stadı'nda oynanacak bu mücadele, sarı-lacivertli camianın kongre öncesi kenetlenme sınavı niteliğinde olacak. Konuk ekip RAMS Başakşehir ise Avrupa hedefi doğrultusunda oldukça istikrarlı bir görüntü çiziyor. 51 puanla 5. sırada yer alan Nuri Şahin'in ekibi, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatarak ilk 4 içerisine sızmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, rakibinin içinde bulunduğu çalkantılı süreçten yararlanarak İstanbul derbisinden zaferle çıkmaya çalışacak. İşte Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçı öncesi tüm detaylar!

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 32. hafta kapsamındaki Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin 2. sırasını belirlemek için büyük öneme sahip mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Kazımcan, Kemen, Kaluzinski, Yusuf, Harit, Shomurodov, Bertuğ

FENERBAHÇE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Oğuzhan Aksu'yu görevlendirdi. Aksu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın yapacak.

AFFETTİRMEK İSTİYORLAR

Takımın şampiyonluğu kaçırması taraftarlarda büyük üzüntüye sebep olurken, bugün stada gelecek olan futbolseverlerin protestolarından da çekiniliyor. Yönetim her ne olursa olsun taraftarlardan takıma sahip çıkmalarını istiyor. Futbolcular da kendilerini taraftara affettirmek için bu maçı kazanarak özür dilemeyi planlıyor. Chobani Stadı'ndaki zorlu maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede ise hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

KANARYA'DA 7 EKSİK VAR

F.Bahçe'de uzun süredir sakat olan Edson Alvarez'in yanı sıra; G.Saray derbisinde cezalı duruma düşen Ederson, Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown, bugün takımdaki yerlerini alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra; sakatlığı nedeniyle kaptan Milan Skriniar ile Dogeles Nene de bugün formalarından uzak kalacak.

ASENSIO BELİRSİZ

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra formasından uzak kalan Marco Asensio, Galatasaray deplasmanında kadroya alınmasına rağmen oynayamamıştı. İspanyol yıldızın, bugünkü RAMS Başakşehir mücadeleisnde de forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı. Asensio'nun durumu maç saatinde netleşecek.

18 YAŞ ALTINA MAÇ ÜCRETSİZ

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların bugünkü mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı. Talep oldukça fazla.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. Boz-baykuşlar, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

4 İSİM SINIRDA

F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Musaba ve Nene sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Nene bugün oynamayacak. Diğer üç isim bu karşılaşmada görev almaları ve sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.