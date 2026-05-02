Trabzonspor-Göztepe maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzon'da futbolseverleri, Avrupa mücadelesi yolunda belirleyici bir 90 dakika bekliyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında aldığı beklenmedik mağlubiyetle birlikte, 3 haftada 7 puan kaybetti. Bu kötü gidişata ligin köklü kulüplerinden Göztepe karşısında son vermek isteyen Fatih Tekke'nin ekibi, mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. İkinci sıradaki Fenerbahçe ile arasında 2 puanlık fark bulunan Karadeniz devi, Kanarya eğer Başakşehir önünde puan kaybeder; kendisi de kazanırsa ikinci sıraya yükselecek ve Şampiyonlar Ligi yolunda büyük bir adım atmış olacak. Konuk ekip Göztepe tarafında ise özgüven tavan yapmış durumda. 51 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e döndükleri ilk sezonda Avrupa potasını zorlayarak büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özellikle deplasmanlarda sergilediği disiplinli oyun ve hızlı hücum geçişleriyle rakiplerine zor anlar yaşatan İzmir temsilcisi, Trabzonspor'un savunma zaaflarını değerlendirerek puan tablosunda bir basamak daha yükselmek niyetinde. İşte Trabzonspor-Göztepe maçının yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve karşılaşma öncesi tüm merak edilenler!

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 32. hafta kapsamındaki Trabzonspor-Göztepe maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan tablosunda 2.'yi yeniden yazabilecek nitelikteki kritik karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Ozan, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Arda, Efkan, Juan, Santos, Janderson

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Ozan Ergün'ü görevlendirdi. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Murat Temel yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

SIRA BEŞİKTAŞ DERBİSİ'NDE

Trabzonspor, evindeki Göztepe maçının ardından Beşiktaş deplasmanına gidecek. Son haftada Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gençlerbirliği ile son haftadaki lig maçı öncesi Ankara'da bir de kupa yarı finali oynanacak. Fenerbahçe ise son 3 haftada sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (D) ve Eyüpspor karşılaşmalarına çıkacak.

FIRTINA 14-6 ÖNDE

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'de 32'nci kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 31 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz devi, söz konusu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Karadeniz devi, sahasında Göztepe karşısında üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bordo mavili takım, bu periyotta 25 gol atarken, 10 gol yedi.

İLK YARIDA 2-1 KAZANDI

Geçen sezon Göztepe karşısında iki karşılaşmayı da (1 mağlubiyet, 1 beraberlik) kazanamayan Trabzonspor, bu sezon ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, İzmir'de rakibini 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

GÖZTEPE'DE ROTA AVRUPA

Süper Lig'de 31 maç sonunda 51 puan toplayan Göztepe, haftaya 6. sırada girdi. İzmir temsilcisi, aynı puandaki Başakşehir'in averajla gerisinde yer alırken, Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. Göztepe, Trabzonspor karşılaşmasında yılbaşından bu yana ilk kez üst üste 2 lig galibiyeti alma hedefiyle sahaya çıkacak.

FATİH TEKKE: MAÇI KAZANIN

Teknik direktör Fatih Tekke'nin Göztepe maçı öncesi futbolcularına uyarıda bulunduğu öğrenildi. 48 yaşındaki hocanın, "Kalan haftalarda herkes sorumluluğunu alacak. Ligi en iyi noktada bitirmek zorundayız" dediği belirtildi. Tekke'nin ayrıca, maçın ilk anından itibaren yüksek tempo ve agresif oyun istediği, "Görev alan her oyuncudan ekstra mücadele bekliyorum. Oyun disiplininden asla kopmayın" uyarısında bulunduğu kaydedildi.