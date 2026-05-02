Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Galatasaray maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, 32. haftada Samsunspor'a konuk olacak. Adım adım şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk'un öğrencileri, Samsun’u yenmesi halinde ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Üst üste 4. kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların kadrosunda 3 as isim çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek. 45 puanla 7. sıraya demirleyen kırmızı-beyazlılar ise taraftarı önünde lideri devirip ses getirmek niyetinde. İşte Samsunspor-Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri!

Samsunspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesi an meselesi! Galatasaray, 74 puanla girdiği 32. haftada, Samsunspor'un konuğu oluyor. Bu maçtan galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Aslan, üst üste 4. şampiyonluğu için nefesini tuttu. Mağlubiyet halinde ise; şampiyonluk bir hafta sarkacak. Ancak Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybı yaşaması halinde Fenerbahçe de evinde Başakşehir'e takılırsa sarı-kırmızılılar, yine kupanın sahibi olacak. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftada Okan Buruk'un ekibi, 3 eksikle sahaya çıkacak. Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla sakatlık nedeniyle süre alamazken Uğurcan Çakır ise kart cezalısı. Ev sahibi Samsunspor tarafında ise hedef, ligin en formda takımlarından birine karşı iç saha avantajını kullanmak. 45 puanla 7. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, bu sezon özellikle büyük takımlara karşı sergilediği dirençle dikkat çekti. Heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu. İşte Samsunspor-Galatasaray maçından son notlar!

Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig 32. hafta kapsamındaki Samsunspor-Galatasaray maçı, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Samsunspor-Galatasaray maçı saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Samsunspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonluk düğümünü çözecek kritik mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Samsunpor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Y.Emre, Tavsan, Holse, M'madji, Coulibaly

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sane, Osimhen

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu yüksek tansiyonlu zirve mücadelesini yönetmesi için tecrübeli hakem Reşat Onur Coşkunses'i görevlendirdi. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

BARIŞ ALPER SINIRDA

G.Saray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

TAKIMDA 3 EKSİK

Galatasaray'da ayağında kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esene olan Yaser Asprilla, bugün takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı Uğurcan'la birlikte toplamda üç eksik var.

UĞURCAN CEZALI

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kartla cezalı duruma düşen kaleci Uğurcan, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Eldivenler, Günay'da olacak.

OSİMHEN'İN BOŞU YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, bugünkü müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

EN ÇOK ATAN EN İYİ SAVUNAN

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım unvanının da sahibi.

F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Türkiye'nin cinsiyetsizleştirme ile mücadele planı: Medya ve dijital mecralar denetlenecek | 2026-2035 Aile ve Nüfus Genelgesi
Dursun Özbek'ten takıma muhteşem prim!
G.Saray'dan eski F.Bahçeli yıldıza transfer kancası!
