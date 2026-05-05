Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yönetimle görüşmesinin ardından...

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılma isteğini yönetime ilettiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Yönetime kararını iletti

Fnerbahçe'nın deneyimli ön liberosu İsmail Yüksek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Kante ve Guendouzi'nin transfer edilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan İsmail'in yeni sezonda da oynamasının zor olduğunu düşünerek mevcut yönetime ayrılmak istediğini ilettiği öğrenildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Brighton ve Leverkusen'in ilgilendiği belirtiliyor.

Takvim'in haberine göre, İngiliz ekibinin bu transferde daha ısrarcı olduğu da gelen bilgiler arasında.

Seçim kararı alan yönetimin, İsmail konusunu yeni yönetime bırakmayı düşündüğü belirtildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu da gelen haberler arasında.

İsmail, sezon başında da ayrılık kararı almış ancak o dönemki yönetimle yaptığı görüşmeler sonucunda takımda kalmıştı.

BU SEZON 45 MAÇA ÇIKTI!

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de toplam 45 karşılaşmada boy gösterdi.

27 yaşındaki isim bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.

