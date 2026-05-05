Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için flaş karar! Yeni sezonda...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak devre arası transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif'in geleceği merak konusu haline gelmişti. Fransız futbolcu hakkında flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:28
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Kanarya bu kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın kazansa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup olması sonrası Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken takımdan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'da geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Sidiki Cherif.
Son olarak Fransız forvetin sarı-lacivertlilerdeki geleceği şekillenmeye başladı.
KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK!
Fenerbahçe'nin devre arasında satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, yeni sezonda takımda olmayacak.
Üç başkan adayının da genç golcüyü yeni sezonda kiralık olarak göndereceği belirtildi.
4 milyon euroya kiralanan oyuncu için 18 milyon euro da bonservis ödenecek.