Milli atıcılar, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda mücadele edecek!

Milli atıcılar, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentindeki organizasyonda yarışmalar, 8-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Büyükler ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.
TÜRKİYE'Yİ ŞAMPİYONADA TEMSİL EDECEK ATICILAR ŞUNLAR:
Şevval İlayda Tarhan, Mert Nalbant, Zeynep Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Murat Kılıç, Sertaç Yıldırım, Aydın Güçlü, Fahrettin Er, İrem Denktaş.