Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı hamlesi! Transferi Dursun Özbek bitirecek

SON BÜYÜK SÖZLEŞMESİ

Başkan Dursun Özbek'in yeni sezondaki hayali olan 34 yaşındaki futbolcu, temmuz ayında 35'ine girecek. Bu nedenle Liverpool'un da savunmada bazı değişimlere gitmesi bekleniyor.

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk, formasını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa önündeki seçenekleri değerlendirecek. Son önemli sözleşmesine imza atacağının farkında olan Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar kısa süre içinde devreye girecek. Transferle bizzat Başkan Dursun Özbek yakından ilgilenecek.