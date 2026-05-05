Galatasaray'dan savunmaya dünya yıldızı hamlesi! Transferi Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların savunmaya takviye yapmak için harekete geçtiği öğrenilirken gündemine aldığı yıldız isim ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
SON BÜYÜK SÖZLEŞMESİ
Başkan Dursun Özbek'in yeni sezondaki hayali olan 34 yaşındaki futbolcu, temmuz ayında 35'ine girecek. Bu nedenle Liverpool'un da savunmada bazı değişimlere gitmesi bekleniyor.
Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk, formasını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa önündeki seçenekleri değerlendirecek. Son önemli sözleşmesine imza atacağının farkında olan Hollandalı oyuncu için sarı-kırmızılılar kısa süre içinde devreye girecek. Transferle bizzat Başkan Dursun Özbek yakından ilgilenecek.
G.SARAY'A HAYRAN KALMIŞTI
Bu sezon G.Saray ile Liverpool 3 kez karşı karşıya gelirken, bunların ikisini G.Saray kazanmıştı. RAMS Park'ta oynanan bu iki karşılaşmada da sarı-kırmızılı taraftarlara hayranlığını gizlemeyen Van Dijk, bir gün parçalı formayı giymeye sıcak bakıyor.
G.Saray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması, yıldız ismin transferini güçlendiriyor.
11 MİLYON EURO KAZANIYOR
Geçen sezon Liverpool ile sözleşmesini uzatan Hollandalı oyuncu, senelik vergiler düştükten sonra net olarak 11 milyon euro kazanıyor.
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Van Dijk'a sarıkırmızılılar bu maaşı ödemeye hazır. Eğer 34 yaşındaki oyuncu yeşil ışık yakarsa sezon bitiminde hemen harekete geçilecek.
Van Dijk ilerleyen yaşına rağmen bu sezon Liverpool'da 52 maça çıkarken, 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.
