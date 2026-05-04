Natura Dünyası Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, 3 aydır teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel'le yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

