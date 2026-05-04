Trabzonspor'dan kombine bilet çağrısı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kombinelerin satışa sunulduğu belirtilerek, "Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, yeni sezonun ilk adımını siz atıyorsunuz. Kombinelerimizin satışa sunulmasıyla başlayan bu yolculukta, kulübüne destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezonda Avrupa kupaları ve uzun lig maratonu olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da vurguladığı gibi Trabzonspor, taraftarıyla anlam bulur, taraftarıyla büyür. Bu birliktelik sahaya yansıdığında ortaya çıkan güç, oyunun akışını da sezonun kaderini de değiştirir. Biz hazırız. Planımızla, inancımızla ve hedeflerimizle yeni sezona yürüyoruz. Şimdi tribündeki yerini erkenden al, yazılacak hikayenin en yakın tanığı ol."