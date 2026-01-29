Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe'de FCSB mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Ederson, "Galatasaray ile 3 puan fark var aramızda. Onları geçmek ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 02:01
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasının son haftasında FCSB'ye konuk oldu. Bükreş ekibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. Karşılaşmaya kurtarışları ile damga vuran tecrübeli eldiven Ederson, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ederson, Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışına dikkat çekerek "Galatasaray ile 3 puan fark var aramızda. Onları geçmek ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.