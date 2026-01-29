CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz

Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe'de FCSB mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Ederson, "Galatasaray ile 3 puan fark var aramızda. Onları geçmek ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 02:01
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasının son haftasında FCSB'ye konuk oldu. Bükreş ekibi ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. Karşılaşmaya kurtarışları ile damga vuran tecrübeli eldiven Ederson, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Ederson, Trendyol Süper Lig'deki zirve yarışına dikkat çekerek "Galatasaray ile 3 puan fark var aramızda. Onları geçmek ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
F.Bahçe play-off'ta!
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
İstanbul'da Özbekistan okulu Hatay'da deprem konutları açıldı! Başkan Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı!
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık
Anasayfa
