Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında FCSB ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak play-off turuna yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik. Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz."

"YİĞİT EFE'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

"Ona biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum."

"ÇOK YAVAŞ OYNADIK"

"Çok yavaş oynadık, çok top kaybettik. Rakip, bizi geride bekleme isteğiyle başladı. Oyunu kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama değerlendiremedik. İlk yarıda çok top kaybı ve rakibe kontratak şansı verdik. İkinci yarıda da bu devam etti. Attığımız paslar ne ve keskin değildi. Bütün bu saydıklarımı düşününce, 1-1'i normal buluyorum. Rakibin de gol atacak pozisyonları oldu."

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER HAKKINDA

"Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz yoktu. Beklerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi listeyi yenileyeceğiz. Bu istediğimiz bir şey. Viktoria Plzen'e karşı oynadık ve kolay değildi. Tam kadro olduğumuzda, herkesi yenebiliriz. Evimizde de herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, İngiliz takımı ve İngiliz takımları ile oynarsanız, fiziksel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kimin geleceği önemli değil. Önemli olan bir sonraki tura geçmekti."

SOYUNMA ODASI KORİDORUNDA GERGİNLİK OLDU MU?

"Ne olduğunu görmedim, ben o sırada odadaydım ve analizcilerle birkaç pozisyonu inceliyordum. Sesler duydum ve oraya giderek, takımımı içeri soktum. Sonrasında bir sıkıntı olmadı. Olayla ilgili tam ne oldu bilmiyorum, sahada da bir şey yaşanmadı."

"İSMAİL YÜKSEK İYİ OYUNCU AMA..."

"FSCB'de bizi şaşırtan bir şey olmadı. Kontrataklar buldular, evet. Kesici altı numara Edson Alvarez olduğunda Fenerbahçe farklı, olmadığında farklı. Milan Skriniar olduğunda farklı, olmadığında farklı. Geldiğimde kesici altı numaraya ihtiyaç olduğunu hissettim, onsuz 17 maç oynadık. İsmail Yüksek iyi oyuncu ama özellikleri başka. Ne kadar iyi oyuncular olursa olsun, bu kadar top kaybı yaparsanız, top geçer. Kendi kaybettiğimiz toplardan ataklar yedik."

"Romanya'da iyi oyuncular var ve Fenerbahçe'ye gelecek oyuncular olabilir. Belçika Milli Takımı'nda Romanya'ya karşı oynadık. Çok fazla iyi oyuncunuz var. Draguş mesela iyi oyuncu, Eyüpspor'da oynuyordu. Pek çok oyuncu var. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda da Romanya'yı yenmek kolay değildi."