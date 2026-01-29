Beşiktaş'ta Kristjan Asllani'nin uçuşu iptal edildi!

Orta saha transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Kristjan Asllani için harekete geçmişti. 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerini ilerletmek adına Asllani'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyordu. Arnavut oyuncunun 29 Ocak'ı 30 Ocak'a bağlayan gece İstanbul'da olması beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Asllani'yi getirecek olan uçağın arızalandığı ve bu nedenle uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Beşiktaş, oyuncunun geliş planına ilişkin yeni bilgilendirmenin program netleştiğinde paylaşılacağını açıkladı.