Trabzonspor, Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi!

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Umut ile 30 Haziran 2027'de son erecek bir sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki santrfor, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 8 gol/2 asist katkısı sunarak dikkatleri üzerine çekmişti.