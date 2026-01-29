CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi!

Trabzonspor, Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi!

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 20:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 20:26
Trabzonspor, Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi!

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan renklerine bağladığı Umut Nayir transferini TFF'ye bildirdi. Bordo-mavili kulüp, Umut ile 30 Haziran 2027'de son erecek bir sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki santrfor, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada 8 gol/2 asist katkısı sunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

