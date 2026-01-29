CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes | CANLI

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'in 25. haftası, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes mücadelesine sahne oluyor. Avrupa'nın bir numaralı turnuvasındaki nefes kesen Türk derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 21:44
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de 25. hafta, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türk derbisine sahne oluyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler avantajını korumak isterken, 6 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar ise zorlu deplasmanda çıkış peşinde. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENİYOR)

1. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 25-8 A. Efes

2. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 39-25 A. Efes

ANADOLU EFES YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE BEKO'DA

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi!
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul'da Özbekistan okulu Hatay'da deprem konutları açıldı! Başkan Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Beşiktaş’a Koreli golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! 20:13
F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! F.Bahçe'den 19'luk golcü hamlesi! 20:12
ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu 19:05
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! 18:14
İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi 18:04
F.Bahçe Beko-A. Efes | CANLI F.Bahçe Beko-A. Efes | CANLI 17:47
Daha Eski
Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! 15:54
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 15:29
Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! 15:18
G.Saray transferi resmen açıkladı! G.Saray transferi resmen açıkladı! 15:17
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati 14:59
Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! 14:45