Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes | CANLI

EuroLeague'de 25. hafta, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türk derbisine sahne oluyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler avantajını korumak isterken, 6 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar ise zorlu deplasmanda çıkış peşinde. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENİYOR)

1. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 25-8 A. Efes

2. Çeyrek sonucu: F.Bahçe Beko 39-25 A. Efes

ANADOLU EFES YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇE BEKO'DA

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.