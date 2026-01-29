CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Kayserispor Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı!

Kayserispor Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor, Metz forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 14:45
Kayserispor Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı!

Kayserispor, Metz forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, aradığı sağ beki Fransa'da buldu. İkinci transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Ligue 1 ekiplerinden Metz forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Koffi Kouao ile her konuda anlaşmaya vardı. Koffi'nin hafta sonu Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Metz forması ile bu sezon 18 maça çıkan Koffi, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas!
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman…
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor | CANLI Serdal Adalı açıklamalarda bulunuyor | CANLI 15:29
Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! 15:18
G.Saray transferi resmen açıkladı! G.Saray transferi resmen açıkladı! 15:17
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati 14:59
Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! 14:45
FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 14:25
Daha Eski
Beşiktaş'ta Yasin Özcan siftah yaptı! Beşiktaş'ta Yasin Özcan siftah yaptı! 14:23
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman… F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman… 14:16
Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... 13:32
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 13:25
Lyon-Paok maçı detayları Lyon-Paok maçı detayları 13:17
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu 13:14