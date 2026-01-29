Kayserispor Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı!

Kayserispor, Metz forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Koffi Kouao ile prensip anlaşmasına vardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, aradığı sağ beki Fransa'da buldu. İkinci transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak Ligue 1 ekiplerinden Metz forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Koffi Kouao ile her konuda anlaşmaya vardı. Koffi'nin hafta sonu Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Metz forması ile bu sezon 18 maça çıkan Koffi, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.