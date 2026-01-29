CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu

Trabzonspor ile Hesap.com Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 59 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor - Karadeniz ekibi, rakibi karşısında son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:14
İki takım arasında geride kalan 59 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 35-10 üstünlüğü bulunuyor. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 109 gol attı, kalesinde 59 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında da rakibine üstünlük sağladı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik alırken 8 maçta mağlup oldu.

TRABZONSPOR, RAKİBİ KARŞISINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor karşısında son 6 lig maçında kaybetmedi.

En son 2022-2023 sezonunda deplasmanda Akdeniz temsilcisine 5-2 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında en farklı galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Antalyaspor, 7-0'lık sonuçla almıştı.

DİĞER
SON DAKİKA
