CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon-PAOK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-PAOK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Lyon ile PAOK karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde turnuvaya damga vuran Fransız ekibi, zirvedeki yerini garantilemek için sahaya çıkacak. Öte yandan ilk 8 için mücadele eden Yunanistan temsilcisi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Lyon-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:17
Lyon-PAOK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Paok maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Lyon ile PAOK, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen Lyon, zirvedeki konumunu matematiksel olarak güvence altına almak için sahaya çıkacak. İlk 8 hedefini sürdüren PAOK ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Lyon-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LYON-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Lyon-PAOK maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LYON-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak Lyon-PAOK maçı Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman…
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... 13:32
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 13:25
Lyon-Paok maçı detayları Lyon-Paok maçı detayları 13:17
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu 13:14
Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:09
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! 13:04
Daha Eski
Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? 13:02
Ludogorets-Nice maçı ne zaman? Ludogorets-Nice maçı ne zaman? 12:56
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı 12:26
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 12:00