Lyon-PAOK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Lyon ile PAOK, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Paulo Fonseca yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen Lyon, zirvedeki konumunu matematiksel olarak güvence altına almak için sahaya çıkacak. İlk 8 hedefini sürdüren PAOK ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Lyon-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LYON-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Lyon-PAOK maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LYON-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak Lyon-PAOK maçı Tabii Spor 7 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.