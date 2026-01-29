CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Stuttgart ile Young Boys karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmek isteyen iki takımın mücadelesinde Stuttgart'ın 12 puanı bulunurken, Young Boys'un ise 9 puanı mevcut. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Stuttgart-Young Boys maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:02
Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı Stuttgart ile Young Boys arasındaki kritik randevuyla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekibin mücadelesinde Stuttgart 12 puanla avantajlı konumda yer alırken, 9 puanı bulunan Young Boys da iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Stuttgart-Young Boys maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışında. Peki, Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Stuttgart-Young Boys maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

STUTTGART-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart Arena'da oynanacak Stuttgart-Young Boys maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

