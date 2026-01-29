Stuttgart-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı Stuttgart ile Young Boys arasındaki kritik randevuyla devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekibin mücadelesinde Stuttgart 12 puanla avantajlı konumda yer alırken, 9 puanı bulunan Young Boys da iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Stuttgart-Young Boys maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışında. Peki, Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Stuttgart-Young Boys maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

STUTTGART-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart Arena'da oynanacak Stuttgart-Young Boys maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.