Nottingham Forest-Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Nottingham Forest ile Ferencvaros, kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sean Dyche yönetimindeki İngiliz temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle puanını 15'e çıkararak Avrupa serüvenini sürdürmeyi hedefliyor. Robbie Keane önderliğinde deplasmana çıkacak Ferencvaros ise kazanması halinde ilk 8'deki yerini garantilemek istiyor. 15 puanla 7. sırada bulunan konuk ekip için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-FERENVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Ferencvaros maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-FERENVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Ferencvaros maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.