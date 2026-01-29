CANLI SKOR ANA SAYFA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Fransa'dan kötü haber geldi. Santrfor transferi yapmak isteyen siyah beyazlıların gündemine son olarak Terem Moffi gelmişti. 26 yaşındaki golcü oyununun transferi duyuruldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:26
Beşiktaş'ta Terem Moffi gelişmesi! Yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'ın golcü arayışlarına Fransa'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Terem Moffi'nin yeni adresi büyük ölçüde belli oldu.

Fransız basınından L'Equipe'in aktardığı bilgilere göre Porto, 26 yaşındaki santrfor için Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, opsiyon bedelinin 8 milyon Euro olduğu vurgulandı.

Öte yandan transferin resmiyet kazanması için sürecin hızlandığı, Terem Moffi'nin anlaşmayı tamamlamak üzere gün içinde Portekiz'e gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Bu sezon Nice formasıyla 15 maça çıkan Moffi, 786 dakika sahada kaldı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

DİĞER
