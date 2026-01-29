Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
Masaya 40 milyon Euro ile oturan İspanyollar, Pape Gueye'nin Galatasaray tercihi üzerine 35 milyon Euro'ya indi.
Noa Lang ve Asprilla'ya bonservis ödemeyen yönetim, orta saha takviyesine 30 milyon Euro bütçe ayırmıştı.
Bu rakama Gueye için çıkıldı ve taraflar arasında 5 milyon Euro fark kaldı.
Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol listesinde defansif yönü kuvvetli olduğu için ilk sıraya Pape Gueye'yi yazdı.
Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki ön libero, Galatasaray'la 4 buçuk yıllığına el sıkıştı ve her sezon 4 milyon Euro almayı kabul etti.
Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı Afrika Uluslar Kupası'nda Pape Gueye milli kahraman oldu.
Turnuvanın en iyi 11'ine seçilen Senegalli dinamo, normal süresi 0-0 biten Fas finalinde uzatmada attığı golle ülkesini zafere taşıdı.
