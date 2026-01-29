Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol listesinde defansif yönü kuvvetli olduğu için ilk sıraya Pape Gueye'yi yazdı.

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki ön libero, Galatasaray'la 4 buçuk yıllığına el sıkıştı ve her sezon 4 milyon Euro almayı kabul etti.