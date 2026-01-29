CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına adını yazdırmayı başaran Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Şu ana kadar 2 önemli isimle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, 3. transferini de bitirmek üzere. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:09
Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Galatasaray'da ara transfer döneminin son günlerine girilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Napoli'den Noa Lang'ı ve Girona'dan Yaser Asprilla'yı kiralayan sarı-kırmızılılar, üçüncü transferini bitirmeye çok yaklaştı...

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Pape Gueye ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, Senegalli 6 numaranın kulübü Villarreal ile pazarlıklara başladı.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Masaya 40 milyon Euro ile oturan İspanyollar, Pape Gueye'nin Galatasaray tercihi üzerine 35 milyon Euro'ya indi.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Noa Lang ve Asprilla'ya bonservis ödemeyen yönetim, orta saha takviyesine 30 milyon Euro bütçe ayırmıştı.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Bu rakama Gueye için çıkıldı ve taraflar arasında 5 milyon Euro fark kaldı.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Teknik direktör Okan Buruk, alternatifi bol listesinde defansif yönü kuvvetli olduğu için ilk sıraya Pape Gueye'yi yazdı.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki ön libero, Galatasaray'la 4 buçuk yıllığına el sıkıştı ve her sezon 4 milyon Euro almayı kabul etti.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

KAHRAMAN!

Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı Afrika Uluslar Kupası'nda Pape Gueye milli kahraman oldu.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor! Anlaşma tamam

Turnuvanın en iyi 11'ine seçilen Senegalli dinamo, normal süresi 0-0 biten Fas finalinde uzatmada attığı golle ülkesini zafere taşıdı.

