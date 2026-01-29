CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ın Kristjan Asllani ile anlaştığı belirtildi. Genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, Kristjan Asllani istatistikleri ve kariyerini merak eden kişiler, başarılı isimle ilgili gündem olan detayları incelemeyi sürdürüyor. İşte, Kristjan Asllani piyasa değeri ve öne çıkan detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:40
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asllani istatistikleri

Ara transferde hamlelerine hız veren Beşiktaş'ın, Kristjan Asllani ile anlaşmaya vardığı iddiası gündeme oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, genç orta saha oyuncusunun yaşı, kökeni ve kariyer geçmişiyle ilgili detayları merak ediyor. Özellikle Asllani'nin performans verileri, kariyer yolculuğu ve güncel piyasa değeri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kristjan Asllani hakkında öne çıkan başlıklar ve dikkat çeken bilgiler…

Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KRISTJAN ASLLANI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kristjan Asllani, 9 Mart 2002 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan bölgesinde dünyaya geldi. Ön libero mevkisinde forma giyen 23 yaşındaki Asllani, 1,79 metre boya sahip. aynı zamanda, merkez orta saha ve on numara bölgelerinde de oynayan Asllani, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Kristjan Asllani hangi takımlarda oynadı?

KRISTJAN ASLLANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2021 yılında Empoli'de başlayan Kristjan Asllani, 2022 senesinde Inter'e kiralık olarak geldi. Burada gösterdiği başarılı performansla Inter'de kalıcı olmayı başaran, ancak bu sezon Torino'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıktı.

Kristjan Asllani istatistikleri

KRISTJAN ASLLANI İSTATİSTİKLERİ

Empoli, Inter ve Torino'da toplam 226 maça çıkan Kristjan Asllani, bu karşılaşmalarda 27 gol ve 11 asist yaptı. Arnavutluk Milli Takımı ile 38 karşılaşmada süre bulan Asllani, bu maçlarda ise 5 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.

Kristjan Asllani piyasa değeri

KRISTJAN ASLLANI PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Kristjan Asllani piyasa değeri 13 milyon euro.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın kasası doldu! UEFA'dan inanılmaz gelir
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
MSB'den Ege açıklaması: "Seyir duyurularımız 2 yıllık değil, süresizdir"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 12:00
Lille-Freiburg maçı detayları Lille-Freiburg maçı detayları 11:54
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11:40
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi 11:19
Daha Eski
Panathinaikos-Roma maçı detayları Panathinaikos-Roma maçı detayları 11:13
Aston Villa-Salzburg maçı detayları Aston Villa-Salzburg maçı detayları 11:03
Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! 11:01
Alperen Şengün Houston'a yetmedi! Alperen Şengün Houston'a yetmedi! 10:55
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 10:53
Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! 10:27