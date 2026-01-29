Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon Euro'luk para ödülünün sahibi oldu.