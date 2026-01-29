Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, adını play-off turuna yazdırdı. Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılıların elde ettiği gelir belli oldu. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:55
Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.
NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon Euro'luk para ödülünün sahibi oldu.
Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon Euro'luk ödülü da kasasına koydu.
Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin Euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin Euro'yu gördü.
Galatasaray play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.
Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş ile 24-25 Şubat tarihinde oynanacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.