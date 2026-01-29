CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, adını play-off turuna yazdırdı. Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılıların elde ettiği gelir belli oldu. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:55
Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City deplasmanına konuk oldu.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Sarı-kırmızılılar, rakibine Erling Haaland ve Rayan Cherki'nin golleriyle 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Cimbom bu sonuçla lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Galatasaray'ın UEFA'dan elde ettiği gelir de belli oldu.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon Euro'luk para ödülünün sahibi oldu.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Öte yandan Galatasaray, play-off bileti alarak 1 milyon Euro'luk ödülü da kasasına koydu.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin Euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin Euro'yu gördü.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Galatasaray play-off turunu geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon Euro gibi astronomik bir rakamı daha kasasına koyacak.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Sarı-kırmızılılar, play-off turunda Atletico Madrid ya da Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da kasa dolup taştı! UEFA'dan dev gelir

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş ile 24-25 Şubat tarihinde oynanacak.

Kante'den Fenerbahçe'yi yıkan haber!
İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Torreira kararı!
Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! 10:27
Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! 10:18
Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman? 10:10
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! 09:57
Celtic-Utrect maçı ne zaman? Celtic-Utrect maçı ne zaman? 09:53
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
Daha Eski
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27