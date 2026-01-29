CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! "Neden hep ben?"

Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! "Neden hep ben?"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen maçta Benfica son dakika golüyle Real Madrid'i 4-2 mağlup etti ve adını averajla ilk 24 takım arasına yazdırdı. Arda Güler'in oyundan çıkarken tepkisi geceye damga vuran anlardan oldu. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:18
Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! "Neden hep ben?"

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Geceye damga vuran karşılaşmada uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 4-2 mağlup eden Portekiz ekibi averajla adını son 24 takım arasına yazdırdı.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'da 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin takımını averajla ilk 24 takımı arasına yazdıran isim oldu.

Real Madrid ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in golleri 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

79. dakikada oyundan çıkan Arda Güler'in teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya tepkisi kameralara yansıdı. Milli oyuncunun sahayı terk ederken "Neden hep ben?" diyerek isyan ettiği görüldü. Yıldız oyuncunun öfkesi tüm dünyada gündem oldu.

G.Saray'ın kasası doldu! UEFA'dan inanılmaz gelir
Kante'den Fenerbahçe'yi yıkan haber!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Kandil'deki darbe mekanizması süreci tıkadı! PKK'dan metropollere tehdit: Mustafa Karasu Fransa'ya yalvarıp McGurk'a sığındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos-Roma maçı detayları Panathinaikos-Roma maçı detayları 11:13
Aston Villa-Salzburg maçı detayları Aston Villa-Salzburg maçı detayları 11:03
Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! 11:01
Alperen Şengün Houston'a yetmedi! Alperen Şengün Houston'a yetmedi! 10:55
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 10:53
Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor! 10:27
Daha Eski
Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! Arda Güler'den oyundan çıkarken flaş tepki! 10:18
Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman? 10:10
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe! 09:57
Celtic-Utrect maçı ne zaman? Celtic-Utrect maçı ne zaman? 09:53
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27