CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Lille, sahasında Freiburg'u konuk edecek. 21. sırada yer alan Fransız temsilcisi, Bruno Genesio yönetiminde 3 puan alarak turnuvada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kritik maçta Berke Özer'in oynayıp oynamayacağı merak edilirken, 17 puanla 3. sırada bulunan Freiburg'un nasıl performans göstereceği ise heyecanla bekleniyor. Peki, Lille-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:55
Lille-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı Lille ile Freiburg arasındaki kritik mücadeleyle sürüyor. Turnuvada 21. sırada bulunan Lille, teknik direktör Bruno Génésio yönetiminde sahasında kazanarak Avrupa yolculuğunu sürdürmenin peşinde. Karşılaşma öncesinde Berke Özer'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu olurken, 17 puanla 3. sırada yer alan Freiburg'un bu zorlu deplasmanda nasıl bir performans sergileyeceği büyük ilgi görüyor. Peki, Lille-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Lille-Freiburg maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LILLE-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Freiburg maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Santos, Ngoy, Ribeiro, Perraud; Broholm, Mukau, Mandi, Correia; Haraldsson, Giroud

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Gunter; Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın kasası doldu! UEFA'dan inanılmaz gelir
Ve G.Saray 3. transferini bitiriyor!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bakan Bayraktar'dan A Haber'de Libya açıklaması: "Bulduğumuz doğal gazı İtalya piyasasına satabiliriz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı 12:26
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 12:00
Lille-Freiburg maçı detayları Lille-Freiburg maçı detayları 11:54
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11:40
Daha Eski
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi 11:19
Panathinaikos-Roma maçı detayları Panathinaikos-Roma maçı detayları 11:13
Aston Villa-Salzburg maçı detayları Aston Villa-Salzburg maçı detayları 11:03
Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! 11:01
Alperen Şengün Houston'a yetmedi! Alperen Şengün Houston'a yetmedi! 10:55
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 10:53