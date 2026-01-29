Anderson Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi
Takvim'de yer alan habere göre; Sarı lacivertli yönetimin takımın hücum gücünde önemli bir rol üstlenen Brezilyalı oyuncuyu kadroda tutmak istediği öğrenildi.
Talisca'nın da Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU!
Brezilyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun en çok güvendiği isimlerin başında geldi.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 30 resmi maçta görev aldı.
Bu karşılaşmalarda 17 gol ve 3 asist üreten Talisca, toplamda 20 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının en skorer isimlerinden biri oldu.
Brezilyalı yıldız futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
