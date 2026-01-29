CANLI SKOR ANA SAYFA
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta ilk 8'i garantilemeyi hedefleyen Midtjylland, puanını 19'a yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak turnuvaya devam etmeyi amaçlayan Dinamo Zagreb ise 10 puanla 20. sırada yer alıyor. Peki, Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:53
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Midtjylland ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sahasında çıkacağı karşılaşmada galip gelerek ilk 8 biletini cebine koymak isteyen Danimarka temsilcisi, puanını 19'a çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Dinamo Zagreb ise 10 puanla 20. sırada bulunurken, kazanarak Avrupa serüvenini sürdürmenin planlarını yapıyor. Peki, Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Dinamo Zagreb maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Beşiktaş yeni orta sahasına kavuşuyor!
