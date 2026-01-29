Midtjylland-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Midtjylland ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sahasında çıkacağı karşılaşmada galip gelerek ilk 8 biletini cebine koymak isteyen Danimarka temsilcisi, puanını 19'a çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Dinamo Zagreb ise 10 puanla 20. sırada bulunurken, kazanarak Avrupa serüvenini sürdürmenin planlarını yapıyor. Peki, Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Dinamo Zagreb maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.