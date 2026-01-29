Fenerbahçe'de Livakovic gelişmesi! İmzayı attı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, 1 dakika bile süre almadığı İspanyol ekibiyle yollarını ayırıyor. Hırvat kalecinin gün içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz, Ertuğrul Çetin ve Burak Kapacak ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de bu 8 ismin ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, bir transfer daha yaptı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Hırvat kalecinin eski takımı Dinamo Zagreb ile anlaştığını yazdı.
Romano, Hırvat ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 300 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceğini ve oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı.
Dominik Livakovic, sezon başında transfer olduğu Girona'da süre almadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 31 yaşındaki kalecinin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
