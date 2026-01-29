Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın kulübü Al-Ittihad, Kante'nin bonservisine karşılık sarı lacivertlilerden sürpriz bir ismi istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:14
Kolombiyalı oyuncunun, antrenmanın sonlarına doğru sakatlık yaşadığı için takımda yer almayacağı söylense de transfer görüşmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.
Al-Ittihad, Kante'nin bonservisine karşılık sözleşmesi Al-Nassr'da olan Duran'ın serbest bırakılmasını istiyor. Ancak 22 yaşındaki golcü, Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.
Sabah'ın haberine göre, İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra bir İngiliz ekibinin radarına giren Duran, Premier Lig'de forma giymek istiyor.
Kolombiyalı yıldız, daha önce Aston Villa forması giymiş, oradan 77 milyon Euro bonservisle Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Jhon Duran 21 resmi maçta 1130 dakika oynadı.
Jhon Duran bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist yaptı.
Duran ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki son dakika golleriyle takımına 4 puan kazandırdı.
