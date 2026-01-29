CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransız yıldızın kulübü Al-Ittihad, Kante'nin bonservisine karşılık sarı lacivertlilerden sürpriz bir ismi istedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:04 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:14
Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Geldiği günden beri inişli çıkışlı performansıyla yüzleri güldüremeyen Jhon Duran, dün idmana çıkmasına rağmen FCSB maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Çalışmada herkes antrenman formasıyla yer alırken, onun eşofman üstünü çıkarmaması ve neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Kolombiyalı oyuncunun, antrenmanın sonlarına doğru sakatlık yaşadığı için takımda yer almayacağı söylense de transfer görüşmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Al-Ittihad, Kante'nin bonservisine karşılık sözleşmesi Al-Nassr'da olan Duran'ın serbest bırakılmasını istiyor. Ancak 22 yaşındaki golcü, Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Sabah'ın haberine göre, İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra bir İngiliz ekibinin radarına giren Duran, Premier Lig'de forma giymek istiyor.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Kolombiyalı yıldız, daha önce Aston Villa forması giymiş, oradan 77 milyon Euro bonservisle Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Jhon Duran 21 resmi maçta 1130 dakika oynadı.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Jhon Duran bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! Kante'ye karşılık...

Duran ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki son dakika golleriyle takımına 4 puan kazandırdı.

