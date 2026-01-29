CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ludogorets ile Nice karşı karşıya gelecek. Turu son hafta oynayacağı maçla garantilemek isteyen Lodogorets'in 7 puanı bulunurken, herhangi bir iddiası kalmayan Nice'in ise 3 puanı mevcut. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkarken, "Ludogorest-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:56
Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Ludogorets ile Nice kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son haftada oynayacağı karşılaşmayla tur biletini cebine koymak isteyen Ludogorets, 7 puanla yoluna devam etmeyi hedefliyor. Turnuvada iddiası kalmayan ve 3 puanda bulunan Nice ise prestij için sahaya çıkacak. Peki, Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Ludogorets-Nice maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets Stadyumu'nda oynanacak Ludogorets-Nice maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın kasası doldu! UEFA'dan inanılmaz gelir
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Bakan Bayraktar'dan A Haber'de Libya açıklaması: "Bulduğumuz doğal gazı İtalya piyasasına satabiliriz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı 12:26
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 12:00
Lille-Freiburg maçı detayları Lille-Freiburg maçı detayları 11:54
Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kristjan Asllani kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11:40
Daha Eski
Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi Talisca'dan transfer kararı! Menajeri İstanbul'a geldi 11:19
Panathinaikos-Roma maçı detayları Panathinaikos-Roma maçı detayları 11:13
Aston Villa-Salzburg maçı detayları Aston Villa-Salzburg maçı detayları 11:03
Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! Trabzonspor milli golcüyü kadrosuna katıyor! 11:01
Alperen Şengün Houston'a yetmedi! Alperen Şengün Houston'a yetmedi! 10:55
Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? Midtjylland-Dinamo Zagreb maçı ne zaman? 10:53