Ludogorets-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Ludogorets ile Nice kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son haftada oynayacağı karşılaşmayla tur biletini cebine koymak isteyen Ludogorets, 7 puanla yoluna devam etmeyi hedefliyor. Turnuvada iddiası kalmayan ve 3 puanda bulunan Nice ise prestij için sahaya çıkacak. Peki, Ludogorets-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Ludogorets-Nice maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets Stadyumu'nda oynanacak Ludogorets-Nice maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.