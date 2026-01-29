Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finalinde Kazak Elena Rybakina ile Belaruslu raket Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 15:18
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina finalde Belaruslu raket Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan diğer yarı final maçında, dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

