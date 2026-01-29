Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman...
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Ezeli rakibine göre ara transfer dönemine daha durgun bir giriş yapan Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde transfer bombalarını peş peşe patlattı.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Cimbom, kariyerini Girona'da sürdüren Yaser Asprilla'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakibin gündemine aldığı isimlerden biri de Ademola Lookman oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan bu yana ilgilendiği Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe de devreye girmiş ve oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ
PUNCH Sports'un haberine göre; Atletico Madrid, Ademola Lookman'a talip oldu.
İspanyol ekibinin yıldız futbolcu için sezon sonunda Atalanta'ya 35 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
