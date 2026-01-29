Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 14:16
Trendyol Süper Lig'de son yıllarda olduğu gibi kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Kanarya, Lazio'dan Matteo Guendouzi, Samsunspor'dan Anthony Musaba ve Beşiktaş'tan Mert Günok'u renklerine bağladı.

Ezeli rakibine göre ara transfer dönemine daha durgun bir giriş yapan Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde transfer bombalarını peş peşe patlattı.

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Cimbom, kariyerini Girona'da sürdüren Yaser Asprilla'yı da sezon sonuna kadar kiraladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakibin gündemine aldığı isimlerden biri de Ademola Lookman oldu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezondan bu yana ilgilendiği Nijeryalı yıldız için Fenerbahçe de devreye girmiş ve oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

PUNCH Sports'un haberine göre; Atletico Madrid, Ademola Lookman'a talip oldu.

İspanyol ekibinin yıldız futbolcu için sezon sonunda Atalanta'ya 35 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

DİĞER
