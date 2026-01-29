CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali burada olmak

Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali burada olmak

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan’ı resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı tanıtım videosuyla duyurdu. Siyah-beyazlıların yeni transferi, Beşiktaş formasını giymekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 13:32
Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali burada olmak

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan'ı resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı tanıtım videosuyla duyurdu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi, Beşiktaş formasını giymekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.

"HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ BURADA OLMAK"

"Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak." dedi.

Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Devamını Oku BUNU DA OKU

Ve G.Saray 3. transferini bitiriyor!
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman…
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'de kavga tam gaz! Ekremciler Özgür Özel'i 'İbrahim Kaypakkaya'dan vurdu: "Mansur Yavaş aday olsun" paylaşımlarının arka planı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman... Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Lookman... 14:16
Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali... 13:32
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Beşiktaş'a transferde kötü haber! 13:25
Lyon-Paok maçı detayları Lyon-Paok maçı detayları 13:17
Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu Trabzonspor ile Antalyaspor arasında 60. randevu 13:14
Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? Nottingham Forest-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:09
Daha Eski
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas! 13:04
Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? Stuttgart-Young Boys maçı ne zaman? 13:02
Ludogorets-Nice maçı ne zaman? Ludogorets-Nice maçı ne zaman? 12:56
Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı Livakovic imzayı attı! İşte yeni takımı 12:26
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı! 12:05
Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan... 12:02