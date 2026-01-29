Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan: Her Türk gencinin hayali burada olmak

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan'ı resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı tanıtım videosuyla duyurdu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi, Beşiktaş formasını giymekten büyük gurur duyduğunu ifade etti.

"HER TÜRK GENCİNİN HAYALİ BURADA OLMAK"

"Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak." dedi.