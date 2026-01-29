Stephen Curry NBA tarihine geçti! En fazla sayı atan...

Golden State Warriors deplasmanda Utah Jazz'ı 140-124 mağlup ederken Warriors'ta Curry, 27 sayı kaydetti.

Jazz karşısında bulduğu sayılarla Curry, Paul Pierce'ı geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 19. isim oldu.

NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki Curry, 26 bin 424 sayı ile Paul Pierce'ı (26 bin 397) geride bırakarak listede 19. sıraya çıktı.

İlk 20'deki NBA kariyeri devam eden 5 oyuncu, 36-41 yaş arasında

NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.

İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.

Zirvedeki isim, NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron James

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 821 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.

NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.

NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle:

31 bin 7052007-hala oynuyor

7Dirk Nowitzki31 bin 5601998-2019

8Wilt Chamberlain31 bin 4191959-1973

9James Harden28 bin 780

10Shaquille O'Neal28 bin 5961992-2011

26 bin 9442008-hala oynuyor

16Oscar Robertson26 bin 7101960-1974

17Dominique Wilkins26 bin 6681982-1999

18Tim Duncan26 bin 4961997-2016

19Stephen Curry26 bin 4242009-hala oynuyor

20Paul Pierce26 bin 3971998-2017