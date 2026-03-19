Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın, Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak turnuvadan elendiği maçın ardından İngiliz ekibinin efsane futbolcularından Steven Gerrard, skandal ifadelerle sarı-kırmızılıları yorumladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 09:45
Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk oldu.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

RAMS Park'ta 1-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibine 4-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Dominik Szobozslai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool, PSG'nin rakibi oldu.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

20 SENE SONRA GALATASARAY'I YENDİLER

Galatasaray, Liverpool'a karşı 20 yıl sonra yenilgi yaşadı. İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

Öte yandan Liverpool'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, mücadelenin ardından skandal ifadeler kullandı.

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

TNT Sports'a konuşan Gerrard'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

"GALATASARAY UTANÇ VERİCİYDİ"

"Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandılar, bu acınası"

Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar

"Birkaç tane ciddi sakatlık yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence acınasıydılar"

