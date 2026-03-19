Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal Galatasaray sözleri: Acınasıydılar
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın, Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak turnuvadan elendiği maçın ardından İngiliz ekibinin efsane futbolcularından Steven Gerrard, skandal ifadelerle sarı-kırmızılıları yorumladı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 09:45
Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Liverpool, PSG'nin rakibi oldu.
20 SENE SONRA GALATASARAY'I YENDİLER
Galatasaray, Liverpool'a karşı 20 yıl sonra yenilgi yaşadı. İki takım, uluslararası turnuvalarda tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7. kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu mücadelelerde bugüne kadar 3 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisine karşı tek mağlubiyetini 2006-2007 sezonunda yine deplasmanda yaşayan Galatasaray, aradan geçen 20 yılda rakibiyle yaptığı 3 maçı da kazanmasını bildi.
Öte yandan Liverpool'un efsane futbolcularından Steven Gerrard, mücadelenin ardından skandal ifadeler kullandı.
TNT Sports'a konuşan Gerrard'ın açıklamaları ise şu şekilde:
"GALATASARAY UTANÇ VERİCİYDİ"
"Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandılar, bu acınası"
"Birkaç tane ciddi sakatlık yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence acınasıydılar"
