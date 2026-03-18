Anfield'daki rövanş dış basında manşetlerde! İşte Liverpool - Galatasaray maçı sonrası yazılanlar
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte mücadele sonrası yabancı basında atılan manşetler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 01:46Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 01:54
Daily Mail | Liverpool'un Türk lokumu.
AS | Liverpool geri döndü! Slot'un ekibi ikinci yarıdaki hücum şovuyla Galatasaray'ı farklı yendi.
BBC Sport | Liverpool, Galatasaray'ı ezdi, PSG'nin çeyrek finalde rakibi oldu!
Bild | Liverpool, Galatasaray'ı 3 dakikada nakavt etti!
TSN | Salah, 50. Şampiyonlar Ligi golüyle kulüp tarihine geçti, Liverpool, Galatasaray'ı rahat eledi.
Record | Liverpool, rövanş maçında korku yaşadı ama Galatasaray'a karşı attığı gollerle tur atladı.
L'Equipe | Liverpool, Galatasaray'ı açık ara geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'nin rakibi oldu.
MARCA | Liverpool tam zamanında yeniden doğdu!
RTE | Liverpool, Galatasaray'ı rahat geçti ve son 8 takıma arasına kaldı.
Soccernet | Victor Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'a pahalıya mal oldu!
Sky Sports | Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı çok rahat geçti.
Hayters | Liverpool, Galatasaray'ı dağıttı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale uzandı.