Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Anfield'daki rövanş dış basında manşetlerde! İşte Liverpool - Galatasaray maçı sonrası yazılanlar

Anfield'daki rövanş dış basında manşetlerde! İşte Liverpool - Galatasaray maçı sonrası yazılanlar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İşte mücadele sonrası yabancı basında atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 01:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 01:54
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Daily Mail | Liverpool'un Türk lokumu.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

AS | Liverpool geri döndü! Slot'un ekibi ikinci yarıdaki hücum şovuyla Galatasaray'ı farklı yendi.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

BBC Sport | Liverpool, Galatasaray'ı ezdi, PSG'nin çeyrek finalde rakibi oldu!

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Bild | Liverpool, Galatasaray'ı 3 dakikada nakavt etti!

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

TSN | Salah, 50. Şampiyonlar Ligi golüyle kulüp tarihine geçti, Liverpool, Galatasaray'ı rahat eledi.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Record | Liverpool, rövanş maçında korku yaşadı ama Galatasaray'a karşı attığı gollerle tur atladı.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

L'Equipe | Liverpool, Galatasaray'ı açık ara geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'nin rakibi oldu.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

MARCA | Liverpool tam zamanında yeniden doğdu!

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

RTE | Liverpool, Galatasaray'ı rahat geçti ve son 8 takıma arasına kaldı.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Soccernet | Victor Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'a pahalıya mal oldu!

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Sky Sports | Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı çok rahat geçti.

Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde!

Hayters | Liverpool, Galatasaray'ı dağıttı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale uzandı.

