Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! İşte sakatlıklarında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mücadelede sakatlık yaşayan Victor Osimhen ve Noa Lang'ın durumları ise can sıktı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin ardından resmi sosyal medya hesabından iki futbolcunun sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir. Aynı mücadelenin ikinci yarısında yaralanma yaşayan futbolcumuz Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı."