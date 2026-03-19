En kötü hakem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, sakatlanan isimler hakkında bilgi verip "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var" dedi. Hakemi eleştiren Buruk, "Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti" dedi.

HİÇBİR ŞEY YOLUNDA GİTMEDİ

Çok üzgün olduğunu belirten sarı-kırmızılı teknik adam, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm. Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi" diye konuştu.

BEATLES İÇİN PAYLAŞIM

Galatasaray, Liverpool maçı öncesi sürpriz bir paylaşım yaptı. Maç günü paylaşımında Liverpool şehriyle özdeşleşen The Beatles grubundan esinlenildi. Aslan, Liverpool maçı görselinde Liverpoollu efsane müzik grubu The Beatles'in Abbey Road albüm kapağına atıfta bulunan bir tasarım yer aldı.

CEZA ENGEL OLAMADI

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle maça alınmayan Galatasaray taraftarları, mücadeleyi ev sahibi ekip tribününden bilet alarak izledi. UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarına İtalya temsilcisi Juventus ile son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda yapılan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı ceza verdi. Galatasaray'ın kritik maçını kaçırmak istemeyen taraftarlar, ev sahibi taraftarın arasında mücadeleyi seyretti. Özellikle birçok Türk taraftarın Liverpool forması giyerek tribüne girdiği gözlendi.

ANFİELD ROAD'DA ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Devler Ligi'ne en fazla katılım gösteren takımlar arasında yer alan temsicimiz Galatasaray ile Liverpool, bir kez dana Anfield Road'da kozlarını paylaştı. İki takım, Avrupa futbolunun en önemli statlarından olan Anfield'da dün akşamki maçla beraber 3. kez kozlarını paylaştı. Galatasaray ile Liverpool ilk kez 2001-2002 sezonunda Anfield'da rakip oldu. İki takım daha sonra 2006-2007 sezonunda yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ve Liverpool'un sahasında karşılaştı. Cimbom, bu sezon da Devler Ligi'nde Liverpool'a konuk oldu.

OSİMHEN SÜRPRİZİ

G.Saray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın 27-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da İran ve Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray ile yoğun bir fikstürden geçen 26 yaşındaki forvet dinlenme fırsatı bulacak.

KUPALI TEPKİ

Cimbom'un Senegalli yıldızı İsmail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası kararına tepki gösterdi. Şampiyonluğun kendilerinden alınıp Fas'a verilmesine isyan eden Jakobs, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Deneyimli sol bek, kupa ile olan fotoğraflarını paylaştı.

KARİYER ZİRVESİ

L'Equipe gazetesine röportaj veren Mario Lemina açıklamalar yaptı. Lemina, "Psikolojik olarak kariyerimin zirvesindeyim. Galatasaray'a tatile gelmiş ya da kariyerinin sonuna gelmiş biri gibi gelemezsin. Taraftarlar çok şey veriyor, kendini tamamen vermen gerekiyor. Avrupa'daki en iyi atmosfer Galatasaray'da. Burada kulak zarların yanıyormuş gibi çıkıyorsun stattan" ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL HAYRAN KALDI

Sarı kırmızılı taraftarlar Liverpool sokaklarında dün maç öncesi adeta gövde gösterisi yaptı. Hem şehirde hem Anfield'ın çevresinde çok sayıda Galatasaray taraftarının olması Liverpool tarafını şaşırttı. İngiliz taraftarlar sık sık Galatasaray taraftarlarının fotoğraflarını ve videolarını paylaştı. Birçok Liverpool taraftarı, sarı-kırmızılılara hayran kalarak, 'Burası İstanbul gibi' mesajlarını yazdı. Bu arada İngiliz polisi ile Türk taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN

Galatasaray yönetimi, İngiltere'de takımı özel bir motivasyon hazırladı. Hem takım İngiltere'ye giderken uçakta hem de takımın kamp yaptığı otelde futbolcular için özel notların olduğu kartlar ayarlandı. Kartta 'Elini koy kalbine' ve 'Anfield'da asla yalnız yürümeyeceksin' mesajları dikkat çekti. Liverpool'un sloganına atıfta bulunuldu. Galatasaray taraftarları da dünkü maç öncesi takımı otelden Anfield'a kadar konvoylarla yakından takip etti.