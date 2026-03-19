Ada’da hüsran

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, Liverpool'a 4-0 yenilerek elendi. İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan temsilcimiz, Anfield Road'ta varlık gösteremedi. Ev sahibi takım, 25'inci dakikada öne geçti. Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topa penaltı noktasının gerisinden vuran Szoboszlai, İngiliz ekibini öne geçirdi: 1-0. 45+4'te Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Salah'ın penaltı vuruşunu Uğurcan kurtardı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

OYUNDAN DÜŞTÜK

İkinci yarıda etkili futbol sergileyen Liverpool golleri buldu. Temsilcimiz bu devrede oyundan tamamen düştü. 51'de Salah'ın asistinde Ekitike farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 2 dakika sonra Salah'ın şutunu Uğurcan kurtardı, topu takip eden Gravenberch skoru 3-0 yaptı. 56'da Singo ters bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 62'de sağ kanatta topla buluşan Salah, Wirtz ile yaptığı ver kaç sonrası ayak içiyle topu ağlarla buluşturdu: 4-0. Bu sonuçla temsilcimiz Devler Ligi'ne veda etti.

SALLAİ SAĞ KANATTA OYNADI

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Liverpool karşısında hücumun sağ kanadında görev yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 71. resmi maçına çıktı. Sallai bugüne kadar forma giydiği karşılaşmaların 40'ından fazlasında sağ bek pozisyonunda yer aldı. Ancak başarılı oyuncu, Liverpool'a karşı sağ bek Sacha Boey'in hemen önünde kanat forvet rolüyle sahada boy gösterdi.

MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ

Liverpool-Galatasaray müsabakası öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Maçı yönetmesi için UEFA tarafından atanan ünlü Polonyalı hakem Szymon Marciniak sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski düdük çaldı. Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak'ın ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski görev yaptı.

LANG SOKU

Galatasaray'da Liverpool maçında Noa Lang şoku yaşandı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Hollandalı yıldız, müsabakanın 77'nci dakikasında oldukça talihsiz bir sakatlık geçirdi. Topu rakip ceza sahası çizgisinde kontrol etmeye çalışan ve ayağı kayan 26 yaşındaki oyuncu, reklam panosuna çarparak parmağından sakatlandı. Yerde acı içinde kıvranan Noa Lang oyuna devam edemedi. Değişiklik işareti yapılırken, yıldız oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Sağ el baş parmağında kesik meydana gelen Noa Lang'ı Liverpoollu taraftarlar alkışlarla teselli etti. Lang, hemen İngiltere'de hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

KOY ELİNİ KALBİNE

Galatasaray'ın efsane kaptanı Metin Oktay ile özdeşleşen ve futbolcuların seremonilerde aidiyet göstergesi olarak elini göğsüne (armaya) koydu. Anfield'daki maç öncesi seremonide sarı-kırmızılı futbolcuların hepsi ellerini kalplerine götürdü. Bu hareket taraftarlar tarafından çok beğenildi. Sarı-kırmızılılar "Koy elini kalbine" diyerek inançlarını gösterdi.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Okan Buruk, Liverpool maçının ilk 11'inde 4 değişikilğe gitti. Buruk, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Davinson Sanchez'den cezası nedeniyle Liverpool karşısında yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda görev verdiği Yunus, Eren ve Lang'ı yedeğe çekti. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Boey, Jakobs ve Lemina'yı oynattı.

DEPLASMANDA BÜYÜK KABUS

Devler Ligi'nde evinde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray, deplasmanda ise hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım 6 dış saha maçında tek galibiyetini Ajax karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Monaco'ya 1-0, Manchester City'e 2-0 ve Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Anfield Road'ta Liverpool'a 4-0 yenilen Galatasaray, 5'inci dış saha mağlubiyetini aldı.