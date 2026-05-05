Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Metin Diyadin'in getirildiği açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026 17:18
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'i getirdi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası Volkan Demirel ile yollarını ayıran başkent temsilcisi, Metin Diyadin ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Metin Diyadin. Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'Evine hoş geldin' diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Bu sezon 6. kez teknik adam değişikliğine giden Gençlerbirliği, ikinci kez Metin Diyadin ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlıları daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013, 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 ile bu sezon 16 Aralık 2025-14 Şubat 2026 tarihlerinde çalıştıran Diyadin, futbolculuk kariyerinde de kırmızı-siyahlı formayı uzun süre giydi.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan ve 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ankara ekibi, Volkan Demirel'in birinci döneminde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, Metin Diyadin ile ilk döneminde ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Levent Şahin dönemini 1'er mağlubiyet ve beraberlikle kapatan Gençlerbirliği, Demirel'in ikinci dönemindeki 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performansının ardından sezonun bitimine iki hafta kala takımı Metin Diyadin'e emanet etti.

Gençlerbirliği, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer aldı.

