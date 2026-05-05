CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 15:53
Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Cimbom galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Alınan skor, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Sarı-kırmızılılar, ligin 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacağı mücadeleye odaklandı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Kritik mücadele öncesi yönetimden de oldukça radikal bir karar geldi.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in talimatı ortaya çıktı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Cimbom'da şampiyonluk yolunda sıkıyönetim ilan edildi. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla tüm kutlama hazırlıkları durduruldu.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Özbek'in, "Şu an bunları düşünecek durumda değiliz. İşimizi ciddiye alıp Antalyaspor maçına odaklanmalıyız" diyerek yöneticilere kutlama programlarıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmaması talimatını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

TESİSLERE GİRİŞLER KAPATILDI

Diğer yandan Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nde de sıkı önlemlerin devreye girdiği aktarıldı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında gerçekleştirilen toplantının ardından önemli kararlar alındığı vurgulandı.

Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu

Buna göre tesislere misafir girişleri durdurulurken, takımın Hesap.com Antalyaspor mücadelesine en iyi şekilde hazırlanabilmesi için motivasyon toplantılarının artırılmasına karar verildiği bilgisi var.

G.Saray'dan Bruno Fernandes harekatı!
Icardi'de flaş gelişme! Eşyalarını topladı
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Zaza Yusuf'tan yeni ifşalar! CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu "tetikçi" ile hala temasta | İzmir'e 'Konak'lanan İYİ Partili bankamatikçi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Singo belirsizliği!
F.Bahçe Lukaku için kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Achille Polonara kariyerine son verdi! Achille Polonara kariyerine son verdi! 15:51
Bengisu Avcı, Ocean's 7 Belgeseli! Bengisu Avcı, Ocean's 7 Belgeseli! 15:08
Terzic'in yeni adresi belli oldu! Terzic'in yeni adresi belli oldu! 15:03
Göztepe'nin yıldızı Juan Silva! Göztepe'nin yıldızı Juan Silva! 14:57
Icardi'de flaş gelişme! Eşyalarını topladı Icardi'de flaş gelişme! Eşyalarını topladı 14:23
Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi! 14:23
Daha Eski
G.Saray'da Dursun Özbek tek aday olacak! G.Saray'da Dursun Özbek tek aday olacak! 13:52
Beşiktaş-Konyaspor maçı detayları! Beşiktaş-Konyaspor maçı detayları! 13:28
G.Saray'da Singo belirsizliği! G.Saray'da Singo belirsizliği! 13:11
Dart şampiyonu Bedirhan Nas! Dart şampiyonu Bedirhan Nas! 12:49
Paul Onuachu'nun sessizliği! Paul Onuachu'nun sessizliği! 12:44
Ağrı Dağı'nda ilk motosiklet yarışı! Ağrı Dağı'nda ilk motosiklet yarışı! 12:39