Galatasaray'da kırmızı alarm! Tüm kutlama hazırlıkları durduruldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek'ten radikal karar geldi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 15:53
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı.
Cimbom galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maçta sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Alınan skor, sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu.
Kritik mücadele öncesi yönetimden de oldukça radikal bir karar geldi.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in talimatı ortaya çıktı.
Cimbom'da şampiyonluk yolunda sıkıyönetim ilan edildi. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla tüm kutlama hazırlıkları durduruldu.
Özbek'in, "Şu an bunları düşünecek durumda değiliz. İşimizi ciddiye alıp Antalyaspor maçına odaklanmalıyız" diyerek yöneticilere kutlama programlarıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmaması talimatını verdiği öğrenildi.
TESİSLERE GİRİŞLER KAPATILDI
Diğer yandan Galatasaray'da Kemerburgaz Tesisleri'nde de sıkı önlemlerin devreye girdiği aktarıldı. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında gerçekleştirilen toplantının ardından önemli kararlar alındığı vurgulandı.
Buna göre tesislere misafir girişleri durdurulurken, takımın Hesap.com Antalyaspor mücadelesine en iyi şekilde hazırlanabilmesi için motivasyon toplantılarının artırılmasına karar verildiği bilgisi var.