Galatasaray Virgil van Dijk'tan flaş Galatasaray sözleri!

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki stoper, karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı ekiple ilgili önemli bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 09:15
Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray'a karşı bu sezon yaşadıkları iki yenilgide de sarı-kırmızılı taraftarların büyük rol oynadığını ancak bu maçta iyi performans sergilediklerini söyledi.

Hollandalı oyuncu, 4-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a karşı iki mağlubiyetimizi de deplasmanda aldık. Bence Galatasaray taraftarları, ev sahibi takımın galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Bugün ise kendi sahamızdaydık ve iyi bir performans sergiledik." diye konuştu.

"G.SARAY'A SAYGI DUYUYORUM"

"Galatasaray'a başardıklarından dolayı saygı duyuyorum. İyi mücadele ettiler..." diyen 34 yaşındaki futbolcu, hemen toparlanıp 50 saat sonra oynayacakları lig maçına odaklanacaklarını söyledi.

NOA LANG İÇİN MESAJ

Parmağından sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Noa Lang ile konuştuğunu aktaran Van Dijk, "Tabii ki bu çok büyük bir kaza ama statla bir ilgisi yok. Umarım en kısa sürede sahalara geri döner." şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Galatasaray karşısında turu hak ettiklerini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Bence çok daha fazla gol atabilirdik ama Galatasaray'ın kalecisi dört gol yese de çok iyi bir maç çıkardı." dedi

Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Devamını Oku BUNU DA OKU

"Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı"
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail-İran savaşında 20'nci gün | Tahran Körfez ülkelerindeki enerji tesislerini hedef aldı
Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama!
Maç sonu hakem eleştirisi: Adeta pusuda bekledi
Son Dakika
"Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı" "Tarihi yeniden yazmak başka bir bahara kaldı" 08:47
Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! Galatasaray'dan Osimhen ve Lang açıklaması! 08:23
Sadece Uğurcan Sadece Uğurcan 01:55
En kötü hakem En kötü hakem 01:54
Çok kolay teslim olduk! Çok kolay teslim olduk! 01:49
Ada’da hüsran Ada’da hüsran 01:48
Daha Eski
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! 01:46
Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! Anfield'daki farklı yenilgi dış basında manşetlerde! 01:46
Geçmiş olsun Geçmiş olsun 01:45
Uğurcan yetmedi Uğurcan yetmedi 01:44
Büyük şanssızlık Büyük şanssızlık 01:41
Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama! Buruk'tan Osimhen ve Lang için açıklama! 01:35