Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında ağırlayacağı Kasımpaşa karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. 13 maçlık namağlubiyet serisini Galatasaray derbisinde yediği tek golle bozan siyah-beyazlılar, geçen hafta gelen Gençlerbirliği galibiyeti ile yeniden moral depoladı. 3. sıradaki Trabzonspor'un 11 puan gerisinde yer alarak 4. sıraya oturan Kartal'da Emirhan Topçu'nun yanı sıra Malili forvet El Bilal Toure de Kasımpaşa karşısında süre almayacak. Maçı kazanıp hem seri başlatmak hem milli ara sonrası oynayacağı derbiye 3 puanla gitmeyi amaçlayan Sergen Yalçın'ın öğrencilerinden Salih Uçan ise kart sınırında bulunuyor. Peki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Beşiktaş-Kasımpaşa maçı 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kasımpaşa randevusu, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil, Cafu, Baldursson, Ouanes, Diabate, Benedyczak, Cenk

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Tüpraş Stadı'ndaki bu zorlu derbiyi yönetmesi için Batuhan Kolak'ı görevlendirdi. Karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Kritik pozisyonlarda teknolojinin devreye gireceği VAR merkezindeki isimler ise maç saatine yakın bir süre kala ilan edilecek.

PUAN TABLOSUNDA KRİTİK FARK

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alırken, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Konuk ekip ise ligde zor günler geçiriyor; lacivert-beyazlılar 24 puanla 14. basamakta, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Siyah-beyazlılar, yeni bir galibiyet serisi ile ilk 3 sıraya bir adım daha yaklaşmak, Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı puanlarla nefes almak istiyor.

KARTAL'IN KASIMPAŞA FOBİSİ

Beşiktaş için Kasımpaşa maçları son dönemde oldukça zorlu geçiyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı son 5 lig müsabakasında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kartal, rakibine karşı son zaferini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla elde etmişti. Beşiktaş, yarınki mücadeleyle bu kötü seriye son vererek taraftarı önünde "Kasımpaşa şanssızlığını" kırmayı amaçlıyor.

SERGEN YALÇIN VE EMRE BELÖZOĞLU KARŞI KARŞIYA

Maçın en dikkat çeken detaylarından biri de teknik direktörlerin rekabeti olacak. Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın, meslektaşı Emre Belözoğlu'na karşı kariyerindeki ilk galibiyetini kovalıyor. Daha önce Başakşehir ve Ankaragücü gibi takımların başında Yalçın'a rakip olan Belözoğlu, bu eşleşmelerden bir galibiyet ve bir beraberlik çıkarmayı başarmıştı. İki deneyimli teknik adam, bu kez İstanbul derbisinde kozlarını paylaşacak.

DERBİ ÖNCESİ SALİH UÇAN ALARMI

Beşiktaş'ta milli ara sonrasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart alarmı çalıyor. Orta sahanın kilit ismi Salih Uçan, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve dev derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Emirhan Topçu da kart sınırında bulunan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor.

EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatsalar da henüz maç temposuna ulaşamayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin yarınki kadroda yer almaları beklenmiyor. Ayrıca genç oyuncu Taylan Bulut'un da mücadelede forma giymesi öngörülmüyor.