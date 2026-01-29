CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:06 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:13
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 OCAK CUMA

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 OCAK CUMARTESİ

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 ŞUBAT PAZAR

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
